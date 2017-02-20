21 yaşındaki gençten 7 gündür haber yok

KONYA'nın Çumra ilçesinde "Amcama gidiyorum" diyerek evden ayrılan 21 yaşındaki Salih Demirtaş'tan 7 gündür haber alınamıyor.

Olay, 14 Şubat günü Çumra ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre internet kafe işleten Salih Demirtaş akşam saatlerinde "amcama gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Demirtaş'ın eve dönmemesi üzerine şüphelenen aile, çocuklarının amcasına gitmediğini öğrenince durumu polise bildirdi. Demirtaş'ın gidebileceği adreslere bakan polis, ilçedeki mobese ve güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. 7 gündür çocuklarından haber alamayan aile üyeleri de intermet üzerinden kayıp ilanı vererek çoçuklarını bulmak için kampanya başlattı. Ağabey Mehmet Sıddık Demirtaş, "Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Tüm yakınlarımız ve polis Salih'i arıyor. Şuana kadar bulamadık. Kamera kayıtlarına baktığımızda son olarak otogardan İstanbul otobüsüne binmiş. Kimseyle bir sıkıntısı yoktu. Salih'i arkadaş çevreside çok sever. Bulan gören olursa lütfen bize ulaşsın" dedi.

DHA