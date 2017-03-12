22. Nürnberg TürkiyeAlmanya Film Festivali’nde ödüller verildi

4 Martta başlayan ve 10 gün süren Türkiye-Almanya Film festivalinde ödüller sahiplerini buldu. Festival başkanı Adil Kaya’nın konuşması ile başlayan ödül töreninde Sibel Kekilli, Deniz Çakır, Yeşiller Federal Milletvekili Claudia Roth, Edgar Reitz, Tevfik Başer, Uğur Polat, Ercan Kesal, Selen Uçer ile çok sayıda seyirci hazır bulundu.

Ödül törenine renk katan 17 yaşındaki görme engelli Boran Çolak ,Fazıl Say’dan “ Karatoprak “ adlı eseri çaldı ve büyük beğeni kazandı

Mehmet Can Mertoğlu’nun filmi ‘Albüm’ en iyi film seçildi. En iyi erkek oyuncu ödülü ‘Rüzgarda Salınan Nilüfer’ filmindeki rolü ile Tolga Tekin’e verildi. Tolga Tekin ödülünü Sibel Kekilli’nin elinden aldı. En iyi Kadın oyuncu Kor filmindeki performansı ile Aslıhan Gürbüz’e verildi ancak Aslıhan Gürbüz Türkiye’de olduğu için ödülünü bizzat alamadı. Mahmut Tali Öngören ödülünü yönetmenliğini Marcus Vetter ve Karin Steinberg’in yaptığı Das Versprechen ‘Bana Söz Ver’ adlı belgesel filmi ödülünü Claudia Roth’tan aldı. Seyirci ödülü ise, yönetmenliğini Barış Kaya ve Sonar Caner’in yaptığı “ Rauf” adlı film aldı. Kısa film yarışmasında birincilik ödülü ise, Arvid Klapper’in rejisini üstlendiği ‘Baka’ya verildi. Bu ödülü de Deniz Çakır verdi. Seyirci ödülünü ise RAUF filmi kazandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sibel, Deniz, Roth

Adil Kaya açılışı yapıyor

Deniz Çakır ödülü veriyor

Öngören ödülünü Claudia Roth veriyor

Boran Çolak piyano resitali

Alkışlar

Seyirci ödülü

En iyi kadın ödülü

Sibel Kekilli ödül veriyor

En iyi film ödülü veriliyor

Toplu görüntü

DHA