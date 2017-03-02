23 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

ADANA'da, çeşitli suçlardan toplam 23 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 46 yaşındaki Tuncay Eşme yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, basit yaralama, silahla tehdit ve nitelikli yağma suçlarından 23 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ile aranan Tuncay Eşme'nin İmamoğlu İlçesi'nde saklandığını belirledi. Bu ilçeye giden ekipler, 10 gün boyunca bölgede araştırma yaptı. Eşme'nin Fatih Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan Eşme gözaltına alındı. Parmak izi karşılaştırmasından kimliği belirlenen Eşme, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

DHA