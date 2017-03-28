23 yıldır bitirilemeyen kooperatif (2) yeniden

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'ndeki Dalyan Mahallesi'nde 23 yıl önce kurulmasına rağmen sorunların devam ettiği 'S.S. Ev Donat Konut Yapı Kooperatifi üyeleri isyan etti. Kooperatifin borçlarının giderek artmasından rahatsız olup hisselerini satan bazı üyelerin, üyeliklerini devredemediği için sorumlulukları sürerken, yeni ev sahipleri de artan borçlar nedeniyle üyeliği devralmıyor ve aidat ödemiyor. Haksız yere borçlandıklarını ileri süren dairelerin eski sahipleri mağdur olmaktan kurtulamıyor. Üyeler, kooperatifin geçmiş yöneticilerinin çıkar sağladığı ileri sürüp, mağdur olduklarını belirtiyor.

S.S. Ev Donat Konut Yapı Kooperatifi 1994 yılında Edremit'in Dalyan Mahallesi'nde 70 üye ile kuruldu. Kuruluş aşamasından sonra Akçay Çiftlik Caddesi'nde 70 daire yapımı için inşaatlar başladı. İnşaatlar 2006 yılına kadar çok yavaş ilerledi. Bu aşamada, koperatifin çalışmasından rahatsız olan üyeler hisselerini sattı ya da devretti. Üyeler aidatlarını yatırmasına rağmen kooperatifin borçları sürekli arttı. Borçların ödenmesi için 2013 yılında dönemin kooperatif yönetimi, ileride sosyal tesis yapılması planlanan 'B Blok' adı verilen arsayı satma kararı alıp elden çıkardı. Buna rağmen borç yine kapanmadı. Bölgede dairelerin ortalama fiyatı 80-100 bin lira iken, üyeler 200 bin lira ödemesine rağmen borç 1 milyon liraya yükseldi.

Deniz kenarı ev vaadiyle ikna edilen üyeler, sorunların devam etmesi nedeniyle evlerini ucuz fiyata satıp kurtulma yolunu seçti ancak satış esnasında tapu devri yaparken üyelik devri yapmadı. Bu nedenle bazı üyeler hem evlerinden oldu hem de üyelikleri düşmediği için de borçlanmaya devam ettirildi. Kooperatifin sürekli olarak içinin boşaltıldığını ve borçlandırıldığını söyleyen üyeler, sıkıntılarını dile getirirken, şöyle dedi:

"Son olarak 5 daireden oluşan bir bloğu satıp kooperatifin bütün borçlarının ödeneceği söylendi. Borçlardan kurtulmak için bu öneri kabul edildi. Şimdi ortada ne o dönem ki başkan var, ne de beş dairelik blok. Paralarda yok. Borçlar ise faiziyle artıp gidiyor. Kooperatifin eski yönetimlerce içinin boşaltıldığına inanıyoruz. B Blok satılmasına rağmen ortada satıştan elde edilen gelir kaydı da yok."

"EV BAŞKASINDA, ÜYELİK İLK SAHİBİNDE"

Tasfiye halindeki S.S Ev Donat Konut Yapı Kooperatifi'nin genel kurulu geçen 25 Mart'ta hükümet komiseri eşliğinde gerçekleştirildi. Üyeler yeni yönetimle sorunları çözmeye çalışırken, eski yönetimden harcamaları yaptığı iddia edilen kişilerin olmaması nedeniyle çözüm de bulunamadı. Kooperatif üyeleri, evleri olmamasına rağmen hala sorumluluklarının sürdüğünü belirterek, "Kooperatif kurulalı 23 yıl oldu. Ödediğimiz o kadar ücrete rağmen hala borç çıkarılıyor. Birkaç yıl önce buradaki tapumu devrettim. Tapuyu devredince üyeliğimin de biteceğini düşünmüştüm ancak ev başkasında, üyelik bende. Hala da borçlu durumdayım" dedi.

"İMALATIN KALİTESİ DE SIFIR"

Geçen 22 yıldan bu yana her yıl kooperatif genel kurulu için İstanbul'dan Edremit'e geldiğini kaydeden Adem Aktaş şunları söyledi:

"Ödediğimiz para 100 bin TL'nin üzerinde olmasına rağmen binalarımız bitmedi, site yönetimine geçmedi. Son 10 seneden beri bizi yöneten başkanımız ve ondan sonra gelen ekibi tarafından hiçbir şey yapılmadan, dünyalar kadar para kazanıldığı halde; kooperatife 1 lira harcamadan, site yönetimine geçmeden, geri ödemeleri yapmadan B bloğu sattılar. Satarken 'Kooperatifi gün yüzüne çıkaracağız, site yönetimine geçireceğiz' dediler. Ama bugün 20 bin TL daha istiyorlar. Artık art niyet arıyoruz ve bunu verdiğimizde seneye yine 20 bin TL daha isteyeceklerini düşünüyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız mağdur. 3 liralık işi 15 liraya yaptılar. İmalatın kalitesi de sıfır. Yarın yıkılıp yıkılmayacağı belli değil. Bunun hesabını kim verecek. Bu işi avukatlar kanalıyla savcılığa taşımak istiyoruz."

"400 BİN LİRANIN AKİBETİNİN SORULMASI İSTENDİ"

Kooperatife 1996 yılında girdiğini söyleyen Mustafa Köroğlu, "10 yıllık sürede 100 bin TL civarı para ödedim. Mevcut kura göre değerlendirdiğimizde, ödediğim para 200 bin TL'yi buluyor. En son 2014 yılında hiç borcun olmadığını söylediler. Bunun üzerine bir de B Blok dediğimiz yeri sattılar. Burada şaibe olduğunu ve hırsızlık yapıldığını düşünüyorum dedi. Kooperatifin bazı üyeleri Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'na dilekçeyle başvurdu. Dilekçe'de Kooperatifin 10 yıl yöneticiliğini yapan C.S. dönemindeki hesapların incelenmesi, B Blok satışından elde edileceği söylenen 400 bin liranın akıbetinin sorulması istendi. 10 yıl içinde kooperatif hesabına ne kadar para yatırıldığı, harcamaların nereye ve kimlere yapıldığı da sorular içinde yer aldı.

B Bloğa satıştan önce sahte üye kaydedilip kaydedilmediğinin kaydedildiyse ne kadar ücret alındığının üyeler tarafından merak edildiği de vurgulandı.

DHA