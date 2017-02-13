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Kocaeli Haberi: 240 bin liralık inşaat malzemesi çalan sahte nakliyeciler yakalandı

240 bin liralık inşaat malzemesi çalan sahte nakliyeciler yakalandı
14:3813 Şubat 2017
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240 bin liralık inşaat malzemesi çalan sahte nakliyeciler yakalandı
240 bin liralık inşaat malzemesi çalan sahte nakliyeciler yakalandı

KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde polisin operasyonuyla, internetteki sahte nakliye firması ilanıyla 240 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı.
Merkezi İstanbul Hadımköy'de bulunan inşaat malzemeleri satışı yapılan bir firmanın yöneticileri, internetteki ilandan nakliye firmasına ulaştı. Firma, 35 DC 7646 plakalı aracın ve şoförün tüm evrakını aldıktan sonra TIR'a inşaat malzemeleri yüklendi. Ürünlerin müşterilerine ulaşmadığını öğrenen firma polisi aradı. Polisin yaptığı araştırma sonucu Çayırova 5208 Sokak'ta bulunan depoya baskın düzenlendi. Firmaya ait ürünler depoda bulunurken, 38 yaşındaki B.K. ile 42 yaşındaki C.T. gözaltına alındı. Ürünler firmaya teslim edildi. 2 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA

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