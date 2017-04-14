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Çorum Haberi: 28 yaşındaki genç, intihar etti

28 yaşındaki genç, intihar etti

14:2214 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
28 yaşındaki genç, intihar etti
28 yaşındaki genç, intihar etti

ÇORUM'un İskilip İlçesi'nde 28 yaşındaki Şeref Dilbaz, girdiği bunalım sonucu Kızılırmak üzerindeki bir köprüden atlayarak intihar etti. 
Dün akşam Çorum'un İskilip İlçesi'nde meydana gelen olayda, bekar olan Şeref Dilbaz, Kızılırmak üzerindeki köprüden suya atladı. İntihar etmeden önce ailesini arayıp helallik isteyen Dilbaz'ın yakınları polis ve jandarmayı arayıp yardım istedi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, Dilbaz'ın cesedini sudan çıkardı. Cenazesi İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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