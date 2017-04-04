2'nci Ordu'daki darbe girişim davasına devam edildi

TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında Malatya'da dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti ile 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın da bulunduğu 26'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında ikinci oturum başladı.

Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmaya dönemin 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ile birlikte 11 tutuklu sanık getirildi. Elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarından çıkarılan tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemi altında salona alındı.

Dönemin 2'nci Ordu Komutanı tutuklu sanık Adem Huduti tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, dönemin 2'nci Ordu Kurmay Başkanı tutuksuz sanık Avni Angun duruşmaya katılmadı. Davanın '1 numaralı' sanığı Adem Huduti, tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Spor salonunun girişinde kontrol noktası oluşturup çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra tutuksuz sanıklar ve yakınları, müştekileri ve izleyicileri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra içeri aldı.

Yargılamanın başladığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 52 sanık savunma yaptı. Geçen ay görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan dönemin 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun ile dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti'nin Koruma Astsubayı Hacı Eyyüp Özcan, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. OrgeneralHuduti'nin darbe girişimi sırasında telefonla görüştüğünü iddia ettiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenilmesine karar verilmişti.

Hazırlanan 176 sayfalık iddianamede sanıkların 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme girişiminde bulunmak', 'Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engelleme girişiminde bulunmak', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engelleme girişiminde bulunmak' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'FETÖ terör örgütü üyesi olmak' suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

DHA