3 ayda 26 HDP milletvekili gözaltına alındı, 12'si tutuklandı (3)

ADLİYE ÇIKIŞINDA AÇIKLAMA YAPTI

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol şartı ile serbest bırakılan HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Adliye çakışında beraberindeki milletvekilleri ile açıklama yaptı. Bilgen, şu an da eş başkanları dahil 11 milletvekillerinin tutuklu olduğunu, çok sayıda arkadaşlarının bugüne kadar gözaltına alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tutuklanıp, sonradan bırakılan oldu, gözaltına bırakılan oldu. Yurtdışı yasakları konuluyor. Bir biçimde adli kontrol mekanizmaları oluşturuluyor. Biz bugün buraya gelme sebebimizden çok, davanın içeriği esasından çok, referandum sürecinde bir siyasi partinin görevi olan, halka gerçekleri anlatmak, halkın bu konuyla ilgili yaklaşımını, tutumunu etkileyecek çalışmalar yapma görevimizin yapılmasının engellendiğini düşünüyoruz. Dün yine 4 arkadaşımız bu adliyenin koridorlarındaydı. MYK kararıyla ilgili Genel Merkez hesabından atıldığı iddia edilen 3 Twit ilgili ki içeriklerinde ifade özgürlüğüne aykırı hiç bir şey bulunmamasına rağmen, tamamen Kobani ile dayanışma, Türkiye devletinin de bu duyarlılığı sergilemesi ve IŞİD'in yaptıklarına karşı toplumun duyarlılık geliştirmesine yönelik mesajlar dolayısıyla MYK üyelerimiz yargılanıyor. Daha önce milletvekilli olmayan MYK üyelerimiz defalarca ifade vermeye gittikleri halde dosyasının savcısı sürekli değiştiği için ifade verenler ve ifade vermeyenler var. Şimdi bundan dolayı ben de bugün İstanbul'da anayasa süreciyle ilgili panellere katılmam gerekirken, sabah havaalanında gözaltına alındım, buraya getirildim. Bizim için bundan sonrası önemli. Önümüzdeki günlerde de Türkiye bir referandum tartışması yaşarken, parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz sürekli adliye koridorlarında ifade vermek zorunda bırakılacaklar. Kendilerini savunmak zorunda kalacaklar. Biz bu sürecin demokratik olduğunu, eşit yarış içerisinde olduğunu, özgür biçimde gerçekleştiğini söyleyeceğiz, bunun imkanı yok. Bu, çok açık bir çelişkidir, açık bir tutarsızlıktır. Aslında bu süreç, milletvekillerinin yargılanmasının yolunu açan anayasa değişikliği yapılırken, o keyfi düzenleme gerçekleştirilirken belki de başkanlık hesabı çok önceden başladığı için, bugün bizim çalışma yapmamız engellenmesi için düzenlenme gerçekleştirildi. Biz tekrar bir kez bütün Türkiye kamuoyunun dikkatini buna çekmek istiyoruz. Bu şartlarda gerçekleştirilecek bir referandumun ne kadar meşru olup olmadığına ve bu koşulların, bu tarzın, bu fiili darbenin sürekli hale geleceği bu paketin desteklenmesinin evet çıkmasının Türkiye'yi nereye sürükleyeceğine herkesin dikkatini çekmek istiyoruz."

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

DHA