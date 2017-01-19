3 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 37 yıl hapis istemi

ESKİŞEHİR'de 'Muhabbet kuşumu göstereyim' diyerek 7-8 yaşlarındaki ikisi kız, biri erkek 3 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 27 yaşındaki Fuat Fıçıcı hakkında savcı 37 yıl hapis cezası istedi.

Emek Mahallesi'nde geçen 10 Eylül'de meydana gelen olayda iddialara göre, 7 yaşındaki K.D. adlı erkek çocuğu ile 8 yaşındaki E.A. ve aynı yaştaki İ.K. adlı kızlar, sokakta kedilerle oynarken yanlarına Fuat Fıçıcı geldi. Fuat Fıçıcı kediler için süt vereceğini söyleyerek 3 çocuğu evinin bahçesine götürdü. Fıçıcı daha sonra "Benim muhabbet kuşum var, gelin size göstereyim" diyerek çocukları evin içerisine soktu. Fuat Fıçıcı evde kız çocuklarının boynunu öptü, erkek çocuğun da sırtını okşadı. Çocuklar Fıçıcı'ya 'Sapık mısın' diyerek tepki gösterdi. Çocuklardan İ.K. Fıçıcı'ya tekme attı. Evden dışarı kaçan çocuklar daha sonra durumu ailelerine anlattı.

Ailelerin şikayeti üzerine yakalanan Fuat Fıçıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fıçıcı hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuklu sanık Fuat Fıçıcı'nın yargılanmasına bugün devam edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Fıçıcı olayın meydana geldiği gün babasının yanında olduğunu öne sürdü. Fuat Fıçıcı, üniversitede okuyacağını söyleyerek tahliyesini talep etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Fuat Fıçıcı'nın babası ve kardeşi de sanığın olay günü yanlarında olduğunu söylediler.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi savcısı mütalaada bulunarak sanığın cinsel istismar, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 37 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Mart'a erteledi.

Bu arada, sanık Fuat Fıçıcı'nın 2008 yılında özel güvenlik görevlisi iken 12 yaşındaki N.D. adlı kız çocuğunu bir işhanın bodrum katına götürüp burada boynundan öptüğü, bu olay nedeniyle yargılandığı Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

DHA