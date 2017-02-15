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Gaziantep Haberi: 3 çocuğuyla çöp toplayarak yaşam mücadelesi veriyor

3 çocuğuyla çöp toplayarak yaşam mücadelesi veriyor
14:3915 Şubat 2017
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3 çocuğuyla çöp toplayarak yaşam mücadelesi veriyor
3 çocuğuyla çöp toplayarak yaşam mücadelesi veriyor

GAZİANTEP'te barınan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Ayşe Hasri, tek pusete koyduğu 3 çocuğuyla sokaklardaki çöplerden topladığı atık yiyecek ve giyeceklerle yaşam mücadelesi veriyor.
Suriye uyruklu Ayşe Hasri, ismi öğrenilemeyen eşi, çocukları 4 yaşındaki Meys ve 2 yaşındaki Muhammed ile birlikte ülkesindeki çatışmalardan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Gaziantep'in Kale Mahallesi'ne yerleşen Ayşe Hasri, eşi geçen yıl ortadan kaybolunca şu anda 4 aylık olan Nehide ismindeki bebeğini de yalnız başına dünyaya getirdi. Çaresiz kadın, tek pusette battaniyeye sardığı 3 çocuğuyla sokakları dolaşarak çöp konteynerinden atık yiyecek ve giyecek topluyor. Çöplerden toplayıp eve götürdükleriyle yaşam mücadelesi veren kadının dramı yürek burktu. Anneleri çöp toplarken pusette yan yana oturan çocuklar sürekli ağladıkları görüldü
Suriyeli kadın, kimselerinin olmadığını kocasının da nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

DHA

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