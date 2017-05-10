3. Dink İddianamesi iade edildi

HRANT Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, ana davayla birleştirilme talebiyle gönderildiği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, eksikler bulunduğu gerekçesiyle soruşturma savcısına iade edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan dava haricinde yürütülen soruşturmada 3'üncü iddianame geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından tamamlanarak başsavcılığın onaylanmasının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İddianameyi inceleyen mahkeme, eksiklikler olduğu gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etti.

İDDİANAMEDE FETÖ YAPILANMASI ANLATILIYOR

Söz konusu iddianamede Dink cinayetinin FETÖ ile bağlantısına dikkat çekildi. İddianamede bir numaralı şüpheli FETÖ elebaşısı Fettullah Gülen yer alırken, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi müdürü Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 51 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

DHA