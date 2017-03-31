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Kocaeli Haberi: 3 gündür konteynerde bulunan kaçak 5 Afgan kurtarıldı

3 gündür konteynerde bulunan kaçak 5 Afgan kurtarıldı
23:4931 Mart 2017
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3 gündür konteynerde bulunan kaçak 5 Afgan kurtarıldı
3 gündür konteynerde bulunan kaçak 5 Afgan kurtarıldı

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde 3 gündür İsrail'e gönderilecek bir konteynerde bulunan Afganistan uyruklu 5 kaçak, bitkin vaziyette bulundu.
Dilovası'nda bulunan bir antrepoda akşam saatlerinde konteynerden gelen sesleri duyan işçiler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konteynerin kapaklarını açtığında 5 Afgan kaçakla karşılaştı. İsrail'e gönderileceği belirtilen konteynerde 3 günden beri kapalı oldukları kaydedilen bitkin vaziyetteki kaçaklar, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

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