3 gündür konteynerde bulunan kaçak 5 Afgan kurtarıldı

KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde 3 gündür İsrail'e gönderilecek bir konteynerde bulunan Afganistan uyruklu 5 kaçak, bitkin vaziyette bulundu.

Dilovası'nda bulunan bir antrepoda akşam saatlerinde konteynerden gelen sesleri duyan işçiler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konteynerin kapaklarını açtığında 5 Afgan kaçakla karşılaştı. İsrail'e gönderileceği belirtilen konteynerde 3 günden beri kapalı oldukları kaydedilen bitkin vaziyetteki kaçaklar, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA