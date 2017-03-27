3. Havalimanı Şantiyesindeki kavga ile ilgili açıklama

Erhan TEKTEN /İSTANBUL,(DHA)3. Havalimanı inşaatında sabah saatlerinde meydana gelen kavga ile ilgili olarak İGA Havalimanları İnşaatı tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında taşeron olarak hizmet veren bir şirketimizin çalışanları olan küçük bir grup arasında tamamen bireysel anlaşmazlık nedeniyle tartışma yaşanmıştır. Bölgede bulunan şirket güvenlik personeli ve görevli Jandarma ekiplerinin olaya anında müdahale etmesi ile olayın gereksiz şekilde büyümesinin önüne geçilmiştir. Tamamen adli bir vaka olan bu gelişmenin ardından, İGA iş disiplin yönetmeliği gereği gerekli tedbirler alınmış olay adli makamlara sevk edilmiştir. Tartışmaya karışan işçilerimiz yaralanan 6 kişi şantiye alanındaki sağlık merkezinde diğer 4 kişi de en yakın ilçe hastanelerinde ayakta tedavi edilmiştir. 22 bin kişinin görev aldığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalarda herhangi bir aksama olmadığı gibi şu an çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir."



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