3 kardeşin, köydeki yıkık evde yaşam mücadelesi

IĞDIR'ın merkez Erhacı Köyü'nde öz annelerini hiç tanımayan, 12 yıl önce üvey annelerini, 10 yıl önce de babalarını kaybeden 12 yaşındaki Aynur, 13 yaşındaki Baran ve 17 yaşındaki Ahmet Abuşka, yıkılmak üzere olan evde zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birbirlerine kenetlenerek engelleri aşmaya çalışan 3 kardeş kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Anne ve babalarını kaybettikten sonra küçük yaşına rağmen iki kız kardeşine sahip çıkan ağabey Ahmet Abuşka, Aynur ve Baran'ın okuması için hamallık yapıyor. Geçen yıla kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yurtta kaldıklarını belirten Ahmet Abuşka şunları söyledi:

"Dağılan ailemizi toplamak istedim. İki kardeşimi de yanıma alarak babadan kalma ve bakımsızlıktan harabeye dönen evimize yerleştik. Tek isteğim iki kız kardeşimi okutmak. Evin geçimini hamallık yaparak sağlıyorum. Biraz para biriktirebilirsem evimizi onarmayı düşünüyorum. Çünkü bir akşam uyurken büyük bir gürültü ile uyandık. Dışarı çıkıp baktığımızda evin arka tarafı göçmüştü. Yuva diye başımızı soktuğumuz evin bizlere mezar olmasından korkuyoruz."

TESLİM EDİLDİKLERİ AMCALARI BAKMIYOR

Yurtan 5 ay önce ayrılırken kardeşleriyle birlikte amcalarının himayesine verildiğini kaydeden lise mezunu Ahmet Abuşka, "Amcam bize bakması için devletten maaş alıyor. Ne kadar aldığını bilmiyorum. İhtiyaçlarımızı da çoğu zaman karşılamıyor. Tek isteğim kız kardeşlerimi okutabilmek. Yetkililer sesimizi duysun" dedi.

Köydeki okula giden 7'inci sınıf öğrencisi Baran ile 6'ıncı sınıf öğrencisi Aynur, derslerinde başarılı olmak için çok çalıştıklarını belirtti. Baran Abuşka, "Zor günler geçiriyoruz ama bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

DHA