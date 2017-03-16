3 telefon dolandırıcısı tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kendilerini 'emniyet müdürü' olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyledikleri kişileri dolandıran 1'i cezaevi firarisi 3 kişi tutuklandı.

Malkara'da iletişim bilgilerini eline geçirdiği kişileri telefonla arayan kişiler, kendilerini 'emniyet müdürü' olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, yapılacak operasyon için paraya ihtiyaç olduğunu, paranın da devlet güvencesinde tekrar iade edileceğini söyleyip, gönderecekleri kişilere bunun verilmesini istedi. Şüpheliler, en son telefonla aradığı 78 yaşındaki F.Y.'nin 50 bin lira değerindeki altınlarını bu yöntemle dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan F.Y., polise giderek durumu anlatıp evinin kapısına gelenlerin eşkallerini verdi.

Polis ekipleri ilçede geniş kapsamlı bir çalışma başlatarak, dolandırıcıların ilçede A.A. isimli yaşlı bir kişiyi daha dolandırmak istediklerini belirledi. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri Şehit Temizer Caddesi üzerinde A.A.'yı dolandırılacakları sırada Ö.H., Ş.D., S.G., S.Z. ve M.G. isimli şüphelileri ilçeye geldikleri Antalya plakalı otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan kişilerin üzerinden çıkan altınlar sahibine teslim edilirken, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden S.Z. ile S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.H., Ş.D. ve M.G., tutuklandı. Tutuklananlardan Ş.D.'nin cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi.

DHA