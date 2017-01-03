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İstanbul Haberi: 3 TGS personeline soruşturma

3 TGS personeline soruşturma
14:593 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
3 TGS personeline soruşturma
3 TGS personeline soruşturma

MODACI  Barbaros Şansal’ın dün akşam Atatürk Havalimanı'nda saldırıya uğramasıyla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 3 Turkish Ground Services  (TGS) personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

TGS yetkilileri, dün KKTC’den sınır dışı edilen Barbaros Şansal’a Atatürk Havalimanı apronunda yapılan saldırı görüntülerin incelendiğini,  saldırıya karıştığı tespit edilen 3 TGS personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını söylediler. 

Edinilen bilgiye göre, saldırıda bulunan, bereli oldukları için henüz tespit edilemeyen bazı personeli belirleme çalışmaları da sürüyor.

 

DHA

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