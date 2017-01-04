3 tonluk paletin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, gıda toptancısında çalışan 45 yaşındaki Fehmi Ömür adlı işçi, forkliftin taşıdığı 3 tonluk gıda maddeleri yüklü paletlerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi Dullu Sokak’taki gıda toptancısında meydana geldi. Toptancıda işçi olarak çalışan Fehmi Ömür, forkliftin taşıdığı her biri birer tonluk 3 paletin üzerine düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evli 5 çocuk babası Fehmi Ömür’ün yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA