3. Üsküdar kitap fuarı açıldı

Yaşar KAÇMAZ/İSTANBUL,(DHA)ÜSKÜDAR Belediyesi'nin "İyi ki kitaplar var" sloganıyla hayata geçirdiği Üsküdar Kitap Fuarı, Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde

üçüncü defa okurlara kapılarını açtı. Fuarın açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve fuarın onur konuğu "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi yazar Rasim Özdenören ile davetliler katıldı.

Bakan Avcı, açılıştaki konuşmasına, Üsküdar Belediyesine teşekkür ederek başladı. Türkiye'nin 15 yıldır yerel yönetimlerin kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle "sessiz bir devrim" yaşadığını vurgulayan Avcı, "Üsküdar Belediyesi, gündemini bile takip etmekte zorlandığımız çok güzel etkinlikler düzenliyor. Fuarın hayırlara vesile olmasını ve bütün yerel yönetimlere örnek olmasını diliyorum." dedi.

Rasim Özdenören'in "onur konuğu" olmasının ayrı bir önemi olduğunu belirten Avcı, Özdenören'le hukuklarının çok eskiye dayandığını, kendisinin Kültür Bakanlığında memuriyete müşavir Rasim Özdenören'in yanında Fethi Gemuhluoğlu'nun tavsiyesiyle başladığını anlattı.

Törende Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış kitap tutacağı takdim etti.

Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezinde 100 yayınevinin katılımıyla 19 Şubat'a kadar açık olacak fuarda, 200'ün üzerinde yazarın söyleşi ve imza etkinliği gerçekleşecek.

DHA