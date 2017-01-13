3 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar süt döküldü

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde üzerine kaynar süt dökülen 3 yaşındaki Akif Aktuğ, ambulans helikopterle Kayseri'ye sevk edildi.

İlçeye bağlı Yoğunoluk Köyü'nde oturan Firdevs Aktuğ, evinin bahçesindeki ateşte süt kaynattı. Sütü ateşin üzerinden alan genç kadın, kapak getirmek için eve gitti. Bu sırada bahçede oynayan Aktif Aktuğ'un üzerine henüz bilinmeyen bir şekilde süt kazanı devrildi. Çığlık atan küçük çocuk annesi ve komşuları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adana'dan kalkan ambulans helikopterle Kadirli Şehir Stadyumu'ndan alınan minik Akif, Kayseri'ye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA