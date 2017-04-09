30 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi

ADANA'nın Kozan İlçesi'nde vefat eden 'Çekirdekçi Arap Mustafa' lakaplı 91 yaşındaki Mustafa Oy, 30 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi.

İlçe merkezinde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Oy 1987 yılında, öldükten sonra kimsenin mezarını yaptırmayacağını düşünerek Kozan Asri Mezarlığı'nda yer satın alıp kendisine mezar yaptırdı. Hazırlattığı taşın üzerine ölüm tarihini boş bıraktırıp mezarın başına diktiren Mustafa Oy, bugün yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti. Mustafa Oy, düzenlenen törenin ardından 30 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi.

DHA