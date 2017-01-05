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İstanbul Haberi: 380 iş adamı hakkında 'Himmet' soruşturmasından gözaltı kararı

380 iş adamı hakkında 'Himmet' soruşturmasından gözaltı kararı
15:015 Ocak 2017
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380 iş adamı hakkında 'Himmet' soruşturmasından gözaltı kararı
380 iş adamı hakkında 'Himmet' soruşturmasından gözaltı kararı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)  Fethullahçı Terör Örgütü'ne finansman sağladığı ve himmet topladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturması kapsamındaörgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 380 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi.
OPERASYONLAR 35 İLDE SÜRÜYOR

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu iş adamlarının adreslerine gittikleri, gözaltı ve arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Operasyonların 35 ili kapsadığı belirtildi.
 

DHA

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