386 yıl hapis cezası alan müteahhite tutuklama

ERZURUM'da maket üzerinden sattığı daireleri teslim etmediği için dolandırıcılık suçundan 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına mahkum edilip, kafeletle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Karadayı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karadayı, itiraz üzerine tutuklandı.

Merkez Palandöken İlçesinin Yenişehir Semtinde, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Küçükler döneminde 2 bin konutluk proje hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin büyük bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı, ruhsatı ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen tarafından durduruldu.

Temeli 2013 yılında atılan ve 140 milyon liraya çıkacak projede mağdur olanlar, sık sık eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. New City projesinin yanı sıra merkez Yakutiye ilçesinde Hasani Basri ile Palandöken ilçelerinde Akkent projeleri kapsamında arsa karşılığında veya sözleşme yaparak vatandaşlardan para toplayan Karadayı, inşaatlarını tamamlamayınca çok sayıda vatandaşın ev sahibi olma hayalini bitirdi. Mağdurların şikayeti üzerine Ahmet Metin Karadayı hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Karadayı hakkında, yaklaşık 400 müştekiye yönelik olarak 800 yıldan 2 bin 800 yıla kadar hapis cezası istendi. Geçen 12 Mayıs 2016 günü tutuklanan Ahmet Metin Karadayı, yaklaşık 2.5 ay cezaevinde yattıktan sonra 150 bin lira kefaletle tahliye edildi ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 15 Aralık günü görülen karar duruşmasında Ahmet Metin Karadayı hakkında New City ve Akkent projeleri ile ilgili beraat kararı verdi. Hasani Basri projesi kapsamında şikayetçi olan 135 kişiyi dolandırdığını kabul eden mahkeme heyeti, Karadayı'yı 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına çarptırdı.

Karar sonrası yapılan itiraz üzerine Bursa'nın Mudanya ilçesinde gözaltına alınan Ahmet Metin Karadayı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi. Vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştığını belirten Karadayı, "Hapse girdiğim takdirde bu neticeleri giderebilmem imkansızdır. Bu hususu dikkatinize sunmak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, mağdur sayısının çokluğu ve ceza miktarının da yüksekliğini gerekçe göstererek, iş adamı Karadayı'nın tutuklanmasına karar verdi.

DHA