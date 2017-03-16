3'üncü dalga FETÖ operasyonunda: 8 gözaltı daha

MANİSA'nın Turgutlu ilçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 'Sancak' adı altında düzenlenen operasyonun üçüncü dalgasında 8 kişi gözaltına alındı. Böylelikle operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükselmiş oldu.

Turgutlu Cumhuriypet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik geçen 14 Şubat'ta 'Sancak' adı altında operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, genç 9 Mart'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği ikinci dalga operasyonda da 9 kişiyi gözaltına aldı. Bugün saat 06.30 sıralarında Turgutlu Merkez ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen üçüncü dalga operasyonda da M.D., E.A., O.T., R.E., M.Y., İ.B., A.S. ve İ.İ., gözaltına alındı. Böylelikle FETÖ/PDY'ye 'Sancak' adı altında düzenlene üç ayrı dalga halindeki operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükselmiş oldu.

DHA