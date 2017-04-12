4 askerin şehit olduğu gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı

SARAYBURNU açıklarında yük gemisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 17 Ağustos 2016 sabahı boğazdan geçen ve hücumbotun eşlik ettiği Rus savaş gemisi Caesar Konikov'un mürettebatı tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde hücumbot ile yük gemisi M/V Tolunay uzun süre yan yana seyrediyor. Bir süre sonra hücumbot öne geçtiği sırada yük gemisinin altında kalarak birden alabora oluyor.

Kazada bot komutanı kıdemli üsteğmen Ali Rıza Yücel, ikinci komutan astsubay Yavuz Gökhan Şahin, er Sinan Göktaş ve uzman çavuş Bülent Demirkaya şehit olmuştu.



DHA