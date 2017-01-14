4 CHP'li, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı (2)

CHP'Lİ UÇAR: EYLEMDE SUÇ UNSURU YOK

Mersin’in Silifke İlçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren duvar yazıları yazdıkları iddia edilen CHP'li 4 kişinin gözaltına alınmasının ardından partinin ilçe örgütü yöneticileri adliyeye akın etti. Burada açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, "CHP'nin hiçbir genci terör ile ilişkilendirilemez. Biz göre, yapmış oldukları eylemlerde bir suç unsuru yoktur. Avukat arkadaşlarımız da konu ile ilgileniyor. CHP'nin üyeleriyle birlikte gençlerimizin arkasındayız, arkasında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

DHA