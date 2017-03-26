4 çocuklu anne yardım istiyor

UŞAK'ta 4 çocuğu bulunan 36 yaşındaki Nevin Sarıtaş, ikisi zihinsel engelli, biri epilepsi hastası olan 4 çocuğuyla kendisine uzanacak yardım elini beklediğini söyledi.

Iğdırlı olan ve 4 çocuğuyla Uşak'ta yaşamını sürdüren Nevin Sarıtaş, çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Eski eşi Ali Gökyaprak'tan yüzde 90 zihinsel engelli 16 yaşındaki Emirhan Gökyaprak ve yüzde 50 zihinsel engelli 10 yaşındaki kızı İklim Gökyaprak'ı dünyaya getiren Nevin Sarıtaş'ın, birlikte yaşadığı, resmi nikahsız eşinden de Yunus ve Emre isimli 3 yaşındaki ikizleri oldu. O sırada henüz boşanmadığı için ikiz çocukları da Gökyaprak'ın adına kaydedildi. Sarıtaş doğumdan kısa süre sonra Ali Gökyaprak'tan boşandı. İkizlerden Emre'nin ileri derece epilepsi olduğu anlaşıldı.

Uşak'ta birlikte yaşadığı kişinin de kendisi gibi işsiz olduğunu söyleyen Sarıtaş, devletin verdiği 960 TL engelli bakım parası ile evin geçimini sağladığını anlattı. Epilepsi hastası olan 3 yaşındaki Emre'nin sürekli nöbet geçirdiğini ve nefessiz kaldığını belirten anne Sarıtaş, vakitlerinin çoğunu Uşak ve İzmir'deki hastanelerde geçirdiklerini dile getirdi. Maddi yetersizlikten dolayı birçok gün aç kaldıklarını, utandıkları için kimseden yardım isteyemediklerini anlatan Sarıtaş, şöyle dedi:

"Bu eşim zihinsel engelli iki çocuğuma sahip çıktı. 3 yıl önce ikiz erkek çocuklarım oldu. Ama Emre de epilepsi hastası çıkınca, hayatımız kabusa döndü. Her günümüz oğlumun geçirdiği nöbetler nedeniyle hastanelerde geçiyor. İmam nikahlı eşim de çocuğun rahatsızlığı sebebiyle düzenli gidemeyince sürekli işten atılıyor. Tek geçim kaynağımız devletin engelli çocuklarım için verdiği bakım parası. Eşim hastanelerde Emre'nin başında ben de evdeki diğer çocuklarımın başında kalmak zorundayım. İkimizin ne kimsesi yok. Devlet yetkilileri lütfen bana düzgün kiralık bir ev bulsun. Birde epilepsi olan çocuğuma tedavi istiyorum. Hiçbir zaman daha iyi doktorlara götürme şansım olmadı. Benim imkanım yok. Ailemden destek yok. Çocuğum ölümden döndü. Bana düzgün bir ev, çocuğuma güzel bir yatak, başka bir şey istemiyorum."

Çocuklarının hiçbir zaman temiz bir yatakta yatmadığını söyleyen Sarıtaş, kendilerine yardım edilmesini istedi.

DHA