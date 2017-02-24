4 ilde FETÖ operasyonu: 14 Emniyet personeli gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 3 eski emniyet müdürünün de bulunduğu toplam 14 polis gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu yapılanmasına yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan eski 1. emniyet müdürleri Ömer G. ve Veli Y. ile 3. sınıf emniyet müdürü Aziz B.'nin de bulunduğu 15 polisten 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. 1 polis memurunun yakalanması için ekipler çalışmalarını sürüyor. Gözaltına alınan polisler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.

DHA