4 inşaat işçisine, terör örgütü propagandasından 1'er yıl, 3'er ay hapis

KAYSERİ'de terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 inşaat işçisi, 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum oldu.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Mehmet Şirin Yağbasan, Medeni Yorulmaz, Ahmet Kamanlı, Muhammet Ümit Şekirden, hakim karşısına çıktı. Sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yapmadıklarını söyleyen sanıklar, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti yargılama sonunda 4 inşaat işçisine 'Terör örgütü propagandası' suçundan 1'er yıl, 3'er ay hapis cezası verdi.

DHA