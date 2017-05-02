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İzmir Haberi: 4 kız çocuğuna cinsel istismara 2 tutuklama

4 kız çocuğuna cinsel istismara 2 tutuklama

18:512 Mayıs 2017
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4 kız çocuğuna cinsel istismara 2 tutuklama
4 kız çocuğuna cinsel istismara 2 tutuklama

 İZMİR'in Tire ilçesinde 7-15 yaşlarındaki 4 kız çocuğuna, çeşitli tarihlerde cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak geçen 23 Nisan'da, yaşları 13 ve 15 olan iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen 54 yaşındaki H.T.'yi gözaltına alındı. Ardından 29 Nisan'da da polis, 48 yaşındaki Ö.S.'yi 7 ve 10 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Çocuklarının ailelerinin şikayetçi olduğu H.T. ve Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

 

DHA

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