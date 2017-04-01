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İstanbul Haberi: 40 yıllık öğretmenin cenazesini eski öğrencileri kaldırdı

40 yıllık öğretmenin cenazesini eski öğrencileri kaldırdı
17:321 Nisan 2017
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40 yıllık öğretmenin cenazesini eski öğrencileri kaldırdı
40 yıllık öğretmenin cenazesini eski öğrencileri kaldırdı

İSTANBUL’da 40 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan önceki gün vefat eden tarih öğretmeni Mualla Rakıcıoğlu’nun cenazesini eski öğrencileri kaldırdı. Hiç evlenmeyen, çocuğu olmayan, hiçbir yakını hayatta bulunmayan Mualla Rakıcıoğlu 40 yıllık meslek yaşantısında eğittiği eski öğrencilerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

ESKİ ÖĞRENCİLERİ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE TOPLANDI

Mecidiköy Lisesi ve Cibali Kız  lisesinde öğrencilerini 40 yıl eğiten Tarih öğretmeni Mualla Rakıcıoğlu, yaklaşık 10 yıl önce emekli olmuştu. Mesleğine aşık olan Mualla Rakıcıoğlu, hiç evlenmemiş ve çocuğu da yoktu. Bir süre önce hastalanarak hastanede tedavi altına alınan Mualla Rakıcıoğlu, geçirdiği  kalp krizinin ardından  dün hayatını kaybetti. Ölümünün ardından hiçbir yakını bulunmadığı için cenazesinin belediye tarafından kaldırılacağını öğrenen eski öğrencileri sosyal medya üzerinde bir araya gelerek harekete geçti.

HER ŞEYİ ESKİ ÖĞRENCİLERİ YAPTI

Çalıştığı dönemlerde “Çocuklarım” dediği öğrencileri tarafından cenaze işleri yapılan emekli tarih öğretmeni için uzun yıllar çalıştığı şimdiki adı Mecidiköy Anadolu lisesi olan eski okulunda  bir tören düzenlendi. Mualla Rakıcıoğlu'nun cenazesi okul önüne getirilerek helallik alındı.  Mecidiyeköy Merkezi Camii'nde kılınan  cenaze namazının ardından Mualla Rakıcıoğlu  Feriköy mezarlığında toprağa verildi.

 

DHA

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