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İstanbul Haberi: 43 emniyet görevlisine Bylock'tan tutuklama talebi

43 emniyet görevlisine Bylock'tan tutuklama talebi
17:4629 Mart 2017
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43 emniyet görevlisine Bylock'tan tutuklama talebi
43 emniyet görevlisine Bylock'tan tutuklama talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 43 emniyet görevlisi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 45 emniyet görevlisi, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 43'ü "Silahlı Terör Örgüt Üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si ise, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

DHA

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