48 kilo verdi, zipline hayalini gerçekleştirdi

FAZLA kiloları nedeniyle obezite ameliyatı olmaya karar veren turist rehberi Deniz Dinç (43), verdiği 48 kilonun ardından hayalini kurduğu zipline aktivitesini gerçekleştirdi.

Cezayir’de bir süre turist rehberi olarak çalışan Deniz Dinç bu süreçte hızla kilo almaya başladı. Bir süre sonra Türkiye’ye dönen Dinç, fazla kiloları nedeniyle yürüyemez halde geldi ve ameliyat olmaya karar verdi. Obezite Cerrahı Doç. Dr. Serdar Kaçar tarafından yapılan ameliyatın ardından kilolarından kurtulmaya başlayan Dinç 113 kilodan 65 kiloya düştü.

“10 GÜN İÇİNDE AMELİYAT OLMAYA KARAR VERDİM”



Cezayir’de rehberlik yaptığı sırada hareketsiz kaldığını ve kısa sürede 90 kilodan 113 kiloya yükseldiğini söyleyen Deniz Dinç, “Cezayir’den 113 kiloyla geri döndüm. Artık yürüyemiyor ve merdiven çıkamıyordum. İnternette kısa bir araştırma yaptım. Daha sonra bir yakınımın tavsiyesiyle Doç Dr. Serdar Kaçar ile tanıştım. Çılgın bir kararla 10 gün içinde ameliyat olmaya karar verdim” dedi.

“KARBONHİDRAT ALMIYORUM, SPOR YAPIYORUM”



Dr. Serdar Kaçar’dan obezite ameliyatının tüm olumlu ve olumsuz yanlarını öğrendiğini söyleyen Dinç, “Serdar Hoca bana ameliyatın kesin çözüm olmayacağını, dikkat etmezsem tekrar eski kiloma döneceğimi söyledi. Kendisinin güven veren açıklamalarının ardından ameliyat olmaya karar verdim. Kısa sürede 113 kilodan 65 kiloya düştüm. Kilo olarak hala fazlalığım var. Yeme içmeme dikkat ediyorum. Karbonhidrat almıyorum. Kaçamak yapmıyorum. Sporumu düzenli bir şekilde yapıyorum. Önümüzdeki günlerde hedeflediğim kiloya ulaşacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

“KÜÇÜK BİR DÜNYA TURU PLANLIYORUM”



Dinç, zipline aktivitesini çok sevdiğini ve kilolu olduğu zamanlarda yapamadığı bu aktiviteyi şimdi rahatlıkla yaptığını söyleyerek, “Karadeniz Bölgesi’nde zipline dediğimiz, benim de çok sevdiğim bir etkinlik var. Rehberlik yaptığım gruba sürekli yaptırıyorum. Ben de kilo verdikten sonra fazlaca yaptım. Ekstrem sporlara düşkünlüğüm 18 yaşından beri var. Bu sporlara yurtdışında rafting yaparak başladım. Kiloluyken bu tarz aktiviteler benim için sadece bir hayaldi. Kilo verince artık ekstrem sporları daha rahat yapmaya başladım. Düşmeyeceğimi biliyorum. İlerleyen günlerde küçük bir dünya turuna gitmeyi ve oralarda yapılacak her türlü çılgın aktiviteyi yapmayı planlıyorum” dedi.

DHA