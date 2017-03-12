50 bıçak darbeli cinayete ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

BURSA’da, geçen nisan ayında birlikte uyuşturucu kullandığı arkadaşı 24 yaşındaki Yunus Ak'ı 5 bıçak darbesiyle öldüren 26 yaşındaki Yakup Altay hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanıyor. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Yakup Atalay, cinayet ile ilgili "Otomobilde uyuşturucu kullanıyorduk. Zaten eşimle ilişkisi olduğunu düşünüyordum. Konu açılınca küfür ederek doğruladı. Otomobilden inip büfeden 2 bıçak aldım. Onu öldürdüm. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Cinayet, geçen yılın Nisan alında Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi Büyükbalıklı Mahallesi'nde bulunan TIR parkında işlendi. Yakup Altay, otomobilde birlikte uyuşturucu aldıkları Yunus Ak'ı, çay ocağından aldığı 2 bıçak ile 50 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Altay, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Yakup Altay'ın yargılamasına devam edildi. Çıktığı duruşmada pişman olduğunu belirten Altay, "Otomobilde uyuşturucu alıyorduk. Onun eşim ile ilişkisi olduğunu düşünüyordum. Konuyu açınca küfürler yağdırarak kabul etti. Ben de araçtan çıkıp elime geçirdiğim 2 bıçakla ona saldırdım. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi.

Cumhuriyet savcısının, hiç bir indirim yapılmaksızın ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesini istediği Yakup Altay hakkındaki dava karar verilmek üzere ertelendi.

DHA