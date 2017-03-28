51 Hava Harp Okulu öğrencisi ilk kez hakim karşısına çıktı (1)

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltın alınan, haklarında dava açıldıktan sonra geçtiğimiz şubat ayında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen 51 Hava Harp Okulu öğrencisi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hava Harp Okulu Komutanlığı eğitim kampı faaliyetleri kapsamında, Temel Paraşüt Eğitimi için İstanbul'dan Ankara'ya gelen ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda bulunan öğrencilerden haklarında dava açılan 51 Hava Harp Okulu öğrencisi, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların tamamı, avukatları ve yakınları katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam etti.

DHA