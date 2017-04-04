Erzurum Haberi: 55 yıllık terzi, müşterilerini tulum çalarak ağırlıyor 55 yıllık terzi, müşterilerini tulum çalarak ağırlıyor Son Dakika Haberi







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55 yıllık terzi, müşterilerini tulum çalarak ağırlıyor ERZURUM'un Oltu ilçesinde 55 yıldır terzilik yapan Mehmet Müştak Dinç, işyerine gelen müşterilerine dinlenme anlarında tulum ve ney çalıyor.

Oltu merkez Atatürk Caddesinde terzilik yapan 68 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Müştak Dinç, çalışmaktan yorulup mola verdiğinde ya tutum ya da neye üflüyor. Müzikle dinlenmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dinç, sipariş veren müştelerine de resital veriyor. Küçük yaşlarda ney ve tulum çalmayı öğrendiğini söyleyen Dinç, terzilik ile birlikte yürüttüğü müzik çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Uzun yıllardır bu iki müzik aletiyle yakından ilgileniyorum. Boş zamanlarımda kendimi dinlendirmenin yanı sıra müşterilerimin gönüllerini de hoş etmeyi seviyorum. Sipariş aldıktan sonra müşterilerime istek üzerine müzik ziyafeti çekiyorum. Bu sırada ben de dinlenmiş oluyorum. Müşterilerime yine istek üzerine ya ney, ya da tulum çalıyorum. Bu da müşterilerimin çok hoşuna gidiyor."

Terzi Dinç'in 30 yıldır müşterisi olduğunu belirten Yılmaz Aydın ise "Ustayı ney ve tulum çalarken dinlemek bize büyük bir zevk veriyor. Terzi Mehmet Usta, Oltu'nun en renkli ve saygın esnafından biridir. Boş zamanlarında ney ve tulum çalar. Arada bir uğrar Mehmet Usta'yı dinleme fırsatı buluyoruz. Müşteri ve dostları olarak bizler de bu durumdan bir hayli keyif alıyoruz" diye konuştu.

DHA