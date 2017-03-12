55'lik dağcı Kilimanjaro'da zirve yaptı

MERSİN'de oturan 55 yaşındaki Hüseyin Yalçın, Tanzaya'nın kuzeydoğusunda denizden 5 bin 895 metre yüksekteki Kilimanjaro Dağı'na tırmanarak zirve yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Yalçın, Türkiye Dağcılık Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Metin Helimoğlu'nun organize ettiği etkinlikte, Türkiye'den 10 dağcı ile birlikte Tanzaya'ya gitti. 15 günlük program kapsamında Moşhi'ye giden ekip ilk olarak 2 bin 700 rakamdaki Mandarahut'ta kamp kurdu. Ardından yürüyüşle Horonbohut'a geçen ekip, 4 bin 700'daki Kibohut'a da bir gece konakladı. Bir kişinin yüksek irtifa nedeni ile sağlık sorunlarını gerekçe göstererek vazgeçtiği zirve yolculuğuna, Hüseyin Yalçın ve diğer 10 dağcı devam etti. Kamp alanından 7 saatlik yolculukla Kilimanjaro'ya tırmanarak zirve yapan Yalçın ve beraberindekiler, Türk bayrağı, Atatürk ı ve 'Munzur özgür akacak' dövizi açarak birbirlerini kutladı.

Burada bir süre kalan dağcılar, zirve günlüklerini yazıp bir süre dinlendikten sonra döndü. Geçen yıl da Kafkaslar'ın en yüksek doruklarından olan Gürcistan'daki 5 bin 47 rakımlı Kazbeg Dağı'na tırmanan Yalçın, şöyle dedi:

"6 yıldır bu sporun içerisindeyim. Dağcılıkla uğraşıyorum, önemli olan bu aktivite ile uğraşırken önünüze hedefler koymak gerekiyor. Bu zirvede de bölgemizi ve ilimizi temsilen katıldım. Bu benim 3'ncü yurt dışı tırmanışım. Güzel bir faaliyet oldu. Çok mutluyum. Sağ salim olarak Türkiye'ye döndük."

Yalçın, zirve sonrası düzenlenen kültür gezisine katıldığını da ifade ederek, "Gezilerde yerlilerle bir araya geldik. Masaili çocuklara Mersin ve Türkiye'den götürdüğümüz hediyeleri verdik. Çok yoksul olmalarına rağmen mütevazilikleri ile dikkat çeken yerliler adeta beni büyüledi" diye konuştu.

DHA