5'inci denemesinde de amacna ulaşamadı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nden umuda yolculuğa çıkmaya hazırlanan grubun içindeki Suriyeli 7 aylık hamile Adoree Muhammed'in, beşinci denemesinde de amacına ulaşamadığı ortaya çıktı. Jandarmanın denize açılmadan yakaladığı 34 kaçak içindeki 17 çocuğa çikolata ve şeker dağıtıldı.

Güzelçamlı Jandarma Karakolu ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki 30'u Suriye, 3'ü İran, 1'i Afganistan uyruklu 34 kişiyi, dün saat 11.00'de Güzelçamlı sahilinden bota binmek üzereyken yakaladı. En fazla 15 kişiyi taşıyabilecek 7 metrelik bota, 17'si çocuk 34 kişi binmeye hazırlanan kaçaklar Güzelçamlı Jandarma Karakolu'na getirildi. Kaçakların sorguları sürerken, sıkılan çocuklara, yaşananlardan etkilenmemeleri, travma yaşamamaları için çikolata ve şeker dağıtıldı. Şekerleri avuç avuç alan çocukların yüzleri güldü. Yetişkinlere ise yemek ve battaniye yardımında bulunuldu. Ayak parmağında yara olan küçük bir çocuğun yarasını temizleyen ve pansuman yapan jandarma personeli, çocukları karakol bahçesindeki yeşil alana aldı.

BEŞİNCİ KEZ DENEDİ

Öte yandan kaçma teşebbüsünde bulunanların arasında olan Suriyeli 7 aylık hamile Adoree Muhammed'in daha önce dört kez kaçmayı denediği ve her defasında polis veya jandarma engeline takıldığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bedensel engelli oğlu ile Yunanistan'daki kampta bulunan eşinin yanına gitmek için her yolu denediği öğrenildi. Yapılan kimlik tespitlerinde her defasında farklı bir isim verdiği ortaya çıkan Adoree Muhammed'i her defasında parmak izinin ele verdiği kaydedildi.

Bunun dışında son bir ayda yakalanan mültecilerin tamamının İzmir'in Basmane semtinden, minibüslerle Kuşadası'na getirildiği ortaya çıktı. 11 kişinin ölmesiyle sonuçlanan bir hafta önceki facia dahil, Kuşadası'na getirilen göçmenlerin tamamının Basmane'den yola çıkmış olduklarını belirtmesi dikkat çekti.

DHA