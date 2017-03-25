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İzmir Haberi: 5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü

5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü
00:3825 Mart 2017
Son Dakika Haberi
5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü
5'inci katın balkonundan düşen kadın öldü

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen 25 yaşındaki Ezgi Melek Gürdal, hayatını kaybetti.
Olay, bugün akşam saatlerinde Metin Oktay Mahallesi'nde meydana geldi. Ezgi Melek Gürdal, hava almak için çıktığı 5'inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Beton zemine çakılan Gürdal, ağır yaralı olarak ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gürdal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gürdal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

DHA

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