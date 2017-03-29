5N1PR Amadeus'un Türkiye'deki iletişim ajansı oldu

BİRÇOK sektöre iletişim danışmanlığı hizmeti veren 5N1PR, dünyanın önde gelen firmalarının tercih ettiği teknoloji sağlayıcısı ve iş ortağı 195 ülkede ve 71 bölgesel hizmet veren Amadeus'u müşteri portföyüne ekledi.

5n1pr Amadeus'a stratejik iletişim danışmanlığı, pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, etkinlik yönetimi, medya ilişkileri, kriz iletişimi, itibar yönetimi ve lider iletişimi alanlarında hizmet verecek Amadeus, British Airways, Qantas, Finnair, Iberia, AMEX, Carlson Wagonlit, TUI, Siemens, Nestlé, Daimler, Chrysler, IBM, SAP ve Lufthansa'nın da aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen firmalarının tercih ettiği teknoloji sağlayıcısı ve iş ortağıdır. 195 ülke ve 71 bölgede hizmet veren Amadeus'un dünya çapında 123 farklı milliyetten 11 bin 802 çalışan görevli.Amadeus, dünya çapında en büyük tatil paketleri dağıtıcısıdır. 168 pazarda 393 havayolu şirketini bünyesinde bulunduran Amadeus, seyahat acentelerine en geniş havayolu şirketleri topluluğu ve pazarlarını elektronik bilet ile sunuyor. Amadeus servislerinin, Phillip Morris International, Nokia Siemens Networks, Volvo, Nordea Bank, Cemex, Daimler, France Telecom, Bosch ve Total gibi dünya çapında 6,000'den fazla kurumsal müşterisi bulunmaktadır.Seeyahat acenteleri Amadeus kullanarak 70'den fazla düşük maliyetli havayolu şirketinin de rezervasyonlarını yapabiliyor.110'dan fazla havayolu şirketi Amadeus e-Commerce Airline Suit'i 110'dan fazla pazarda kullanmaktadır. Seyahat acenteleri yaptığı uçak rezervasyonlarının yüzde 80'inden fazlası Amadeus sistemleri aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Bünyesine kattığı müşterilerle hizmet ağını sürekli genişleten 5N1PR, STK, Bilişim, Turizm, İnşaat, Gıda ve perakende, Lojistik, gibi sektörlerin öncü markalarına iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor.

DHA