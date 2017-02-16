5N1PR'de yeni hedef

STRATEJİK ve dijital ilişkiler alanında hizmet vermeyi hedefleyen 5N1PR, iletişimde yaşanan dijital dönüşümde geleneksel halkla ilişkiler kavramı ile yeni medya düzeninde şirketlere bu yolda destek vermeye başladı. 5N1PR Ajansı, kurumsal iletişim, kurumsal kimlik ve sosyal medya stratejileri başta olmak üzere iletişim sürecinin her adımında hizmet vermeyi hedefliyor. 5N1PR pazarlama iletişimi, markalaşma, pazara giriş stratejileri, marka haberciliği, kurumsal sosyal sorumluluk, medya eğitimi, etkinlik yönetimi ve kurumsal yayıncılık alanlarında da yerli ve uluslararası şirketlerin adresi olmayı hedefliyor.

Yeni nesil iletişim danışmanlığı olarak, sektörde öncü kimliği ile hizmet vermekte olan 5N1PR, teknolojik gelişmeler ve yaratıcı düşüncelerle birlikte şirketlerin markalaşma süreçlerini, toplumdaki konumlarını korumaları ile birlikte şirketler üzerinde oluşacak imajı düzenlemek gibi farklı amaçlarla hizmet vermekte olup, şirketlerin başarı ve verimlerini artıracak yönde projeler hazırlamaktadır.

DHA