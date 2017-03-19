6 katlı apartmanın çatısında intihar girişimi

DENİZLİ'de, 19 yaşındaki G.D., evlerinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kız, polis tarafından 2 saat sonra boş bir anından faydalanalarak yakalanarak, çatıdan indirildi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen G.D., dün saat 20.30 sıralarında annesiyle tartıştıktan sonra Akkonak Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki evlerinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çatının kenarına oturup, ayaklarını sarkıtarak intihar girişiminde bulunan genç kız, yüreklere ağzı getirdi. Çevredekiler, durumu polise ve itfaieye bildirdi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de apartmanın önüne hava yastığı kurdu. Polis, çatıdaki genç kızı ikna etmek için uzun süre çaba sarfetti. Ancak G.D., yanına kimseyi yaklaştırmayıp, polislere direndi.

Yaklaşık 2 saat boyunca ikna çalışması yapan polislerden biri bir anlık dalgınlığından yararlanıp G.D.'yi yakaladı ve çatının kenarından uzaklaştırdı. Güçlükle sakinleştirilen genç kız, çatıdan indirildi. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici iğne yapılan G.D., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA