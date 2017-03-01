6 katlı apartmanın çatısından düşüp öldü

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 34 yaşındaki Celal Kaçar, televizyon anteni takmak için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısından merdiven boşluğuna düşüp öldü.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Tırazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Anten takmak için 6 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Celal Kaçar, dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Celal Kaçar'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA