6 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi

SAMSUN'da kendilerine ait iki TIR'a çalıntı plaka takıp sahte belgelerle çeşitli firmalardan yük alıp başka yerlere sattıkları iddia edilen 6 kişilik çete, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Olay iki gün önce Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol uygulaması yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa'dan Samsun'a gelen iki TIR ile bir otomobili durdurup arama yaptı. Boş TIR'larda ve otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 7 ayrı TIR plakası ile 3 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi. TIR ve araçta bulunan Sinan K.(25), Halil Ç. (69), İbrahim Halil E. (24), Abdi A. (36), Enver U. (37) ve Abdurrahman U. (39) gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerin Ankara'dan TIR'lara çalıntı plakaları takıp 3 ayrı firmaya giderek taşımacılık yaptıklarını belirtip sahte sürücü belgelerini verip yük aldıkları ve aldıkları yükü başka illerde sattarak dolandırıcılık yaptıkları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

DHA