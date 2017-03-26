63 yabancı, sahte tanıtım kartlarıyla yakalandı

İRAN üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye giren 50'si Afganistan, 8'i Pakistan, 5'i Buruma uyruklu olmak üzere 63 kaçak, Suriyelilere ait sahte yabancı tanıtım kartlarıyla Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki polis uygulama noktasında bir yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan 63 kişinin yabancı olduğunu fark eden polis, üzerlerinde Suriyelilere ait sahte yabancı tanıtım kartları ele geçirirken, yabancıların Suriyeli olmadığı saptandı.

İSTANBUL'A GİDİYORLARDI

Bunun üzerine detaylı inceleme yapan polis, araçtakilerin 50'sinin Afganistan, 8'inin Pakistan ve 5'inin de Burma uyruklu olduğunu, kaçak yollarla İran üzerinden Türkiye'ye girdiklerini ve İstanbul'a gitmek istediklerini belirledi. Yolcu otobüsünün 2 şoförü ile muavini gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yabancı uyruklu 63 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA