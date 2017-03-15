66 yaşındaki muhtar bilgisayar öğrendi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde mahalle muhtarı 66 yaşındaki İbrahim Özen, görevini daha iyi yapabilmek için bilgisayar ve internet kullanımını öğrendi.

Sandıklı merkeze bağlı Çay Mahallesi'nde 8 yıldan bu yana muhtar İbrahim Özen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Türk Telekom işbirliğinde düzenlenen 'İnternetle Hayat Kolay' 2 gün, toplam 8 saat süren eğitimine katılarak bilgisayar ve internet kullanımını öğrendi. Ortaokul mezunu olan muhtar Özen, ilk muhtarlık döneminde çocuklarının yardımıyla bilgisayardaki işlemlerini yaparken, aldığı eğitim ardından bilgisayar ve internet üzerinden muhtarlık işlemlerini gerçekleştirir hale geldi. İnternet ve bilgisayar kullanmayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Muhtar Özen, şöyle dedi:

"Mahalle sakinlerimizin ikametgah başta olmak üzere bütün belgelerini artık bilgisayar yardımı ile çıkartıp hazırlıyorum. Nüfus cüzdanını kaybeden vatandaşlarımızın belgelerini bilgisayardan çıkartıyorum. Bunun dışında artık haberleri bilgisayar yardımı ile internetten takip ediyorum. Her sabah muhtarlığa geldiğimde Afyonkarahisar haberleri başta olmak üzere, ilçemizin ve ülkemizin haberlerini takip ederim."

DHA