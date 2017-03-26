67 Suriyeli boğulmak üzereyken kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 3.5 saat arayla batmak üzere olan lastik bot ile bir polyester teknedeki aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 67 Suriyeli, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Devriye görevi yapan Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 03.00 sıralarında, küçük bir polyester tekne Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu fark edince müdahale etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, su alan teknedeki 6 Suriyeli'yi botlarına alarak kurtardı. Kaçakların, teknesi ise yedeklendi. Çeşme İskelesi'ne getirilen 6 Suriyeli jandarmaya teslim edildi.

ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK

Devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.30 sıralarında ise bu defa Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot belirledi. Ekipler, motoru arıza yapan ve su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 61 Suriyeli'yi kurtardı. Çoğu çocuk ve kadın olan kaçaklar Çeşme İskelesi'ne getirildi. Yakalanan 61 Suriyeli'nin can yelekleri ise imha edilmek üzere toplandı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA