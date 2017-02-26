7 aylık tutukluluk için 300 bin lira tazminat istedi

İZMİR'in Urla İlçesi'nde 5 yıl önce işadamı Ayhan Çelenk'in, tarihi Malgaca Pazarı'nda silahlı saldırıda öldürülmesi olayında tutuklanıp 7 ay cezaevinde kalan ve yargılama sonunda beraat eden Ulaş Oyuk, avukatı Tolga Turgut aracılığıyla Maliye hazinesine karşı maddi ve manevi toplam 300 bin lira tazminat istemiyle dava açtı.

Olay, 14 Ağustos 2012'de, tarihi Malgaca Pazarı'nda meydana geldi. İşadamı Vedat Orhan Çelenk'in kardeşi Ayhan Çelenk, izlediği Urla Bağbozumu Şenlikleri'nin ardından meydanda otururken, otomobilden açılan ateşle ağır yaralandı. Özel bir kolejin ortaklarından da olan Çelenk, hastaneye kaldırılırken yolda öldü.

BORÇ- ALACAK CİNAYETİ

Soruşturma başlatan polis, Çelenk'i borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle Soner Taşoku'nun vurduğunu, suç ortağı Seyfettin Çağlar ile kaçtığını belirledi. Polis ekipleri takip sonucu, cinayeti işledikleri öne sürülen Soner Taşoku ve Seyfettin Çağlar'ı İstanbul'da yakaladı. Aynı operasyon kapsamında olayda gözcülük yaptığı ileri sürülen Ulaş Oyuk'la birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı, haklarında ömürboyu ve 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava aşamasında Çağlar ile Taşoku dışındaki tüm sanıklar tahliye edildi. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davada mahkeme heyeti, sanıklar Soner Taşoku ve Seyfettin Çağlar'ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, adından suçu haksız tahrik altında işledikleri gerekçesiyle cezalarını 18'er yıla düşürdü. Tutuksuz diğer sanıkların tümü ise beraat etti.

258 BİN LİRASI MANEVİ

Beraat kararının onanmasının ardından, 7 ay boyunca tutuklu kalan evli bir çocuk babası Ulaş Oyuk, avukatı Tolga Turgut aracılığıyla 'Haksız gözaltı ve tutuklama' nedeniyle mağdur olduğunu belirtip, Maliye hazinesine karşı 42 bin lirası maddi, 258 bin lirası manevi toplam 300 bin lira tazminat istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açtı.

Avukat Tolga Turgut, mahkemeye verdiği dava dilekçesinde, müvekkilinin yaşadığı sıkıntıları dile getirip şöyle dedi:

"Müvekkilim tutuklanana kadar ticaret ile uğraşmaktaydı ve aylık ortalama 5 bin lira kazanıyordu. Cezaevinde kaldığı yaklaşık 7 ay süresince çalışmamış ve yaklaşık 35 bin lira kazançtan mahrum kalmıştır. Ölen kişinin Urla'da tanınan bir işadamı olması ve günlerce gazete ve televizyonlarda haberin yayınlanması nedeniyle gerek maddi ve de gerekse manevi yönden zarara uğramıştır. Kendisi ve ailesinin çekmiş olduğu telafisi imkansız acı ve ızdırapların bir nebze de olsa dindirilmesi için bu davayı açmak zorunda kaldık."

Avukat Tolga Turgut tarafından, ağır ceza mahkemesinde açılan davanın görülmesine henüz başlanmadı.

DHA