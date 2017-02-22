7 yaşındaki Yağmur için çare arıyorlar

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde doğuştan Pearson sendromu hastası olan, 6.5 aylıkken de lösemiye yakalanan 7 yaşındaki Yağmur Çalışkan'ın ailesi yetkililerden yardım istiyor.

Aynur ve Muhammet Çalışkan çiftinin iki çocuğundan Yağmur, evde bakıma muhtaç halde olan ve 4.5 aydır yatağa bağlı yaşayor. Yağmur'un bir restoranda pide ustası olarak çalışan babası Muhammet Çalışkan, "Kızım şu an 7 yaşında. Okula gidip geliyordu. Ve bir sabah kızım bizi uyandırdı ve gözünün karardığını söyledi. Biz de alıp hastaneye götürdük. Önce Pearson sendromu, sonra da lösemi teşhisi konuldu. 4.5 aydır yatağa bağımlı halde yaşıyor. Ne yapacağımızı kime gideceğimizi bilmiyorum" dedi.

Ev kadını Aynur Çalışkan ise "Çocuğum gözümün önünde eriyor. Lösemi teşhisi konuldu. Şimdi de bu hastalıkla mücadele etmeye başladık. Her geçen gün kızım gözümüzün önünde eriyor. Zor durumdayız. Bize yetkililer bir yol göstersin" diye konuştu.

DHA