7 yıl önce 1 hafta ömür biçtiler ameliyatta şuuru açıldı

İnmeyi yenerek ikinci baharını yaşayan çoğu 100 yaşına merdiven dayamış, geri kalanı ise 100 yaşını hedeflemiş inme hastaları ‘100'lükler Kulübü' adıyla bir araya geldi ve Dünya İnme Önleme Günü'nde dans etti. Etkinlikte hastaların ilginç hikayeleri paylaşılırken, 7 yıl önce 1 hafta ömür biçilen ve ameliyat sırasında şuuru yerine gelen 60 yaşındaki Şengül Kavil yaşadıklarını anlattı. Bir anda yere düşüp bayılan ve hastaneye kaldırılan Kavil'in şuuru ise ameliyat sırasında açılmış.

Erken tanı ve doğru müdahale ile tedavi edilebilen damar hastalıklarının en iyi örneklerinden biri olan 100'lükler Kulubü üyelerinin katılımıyla İstinye Üniversite Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte hastalığın önlenmesi ve tedavisiyle ilgili farkındalık yaratılması amaçlandı. İnme cerrahisi sonrası sağlığına kavuşan hastaların profesyonel dansçılar eşliğinde tango gösterisi yaptıkları ve çeşitli danslar sergiledikleri etkinlikte bilgiler paylaşan İstinye Üniversite Hastanesi Damar Sağlığı ve Yaşam Merkezi hekimlerinden Prof. Dr. Yusuf Kalko, inme cerrahisi yöntemiyle hastalarda 10'uncu güne kadar başarı sağlanabildiğini belirtti.

7 YIL ÖNCE 1 HAFTA ÖMÜR BİÇİLDİ

Etkinlikte inme geçirmiş hastaların hikayeleri de anlatılırken, 7 yıl önce 1 hafta ömür biçilen Şengül Kavil ameliyat sırasında bilincinin yerine geldiğini, konuşmaya ve kolunu oynatmaya başladığını belirtti ve şunları söyledi:

“Gözümü açtığımda ameliyathanedeydim. Sonra kendi kendime konuşmayı başardığımı fark ettim ve tam bir şaşkınlık yaşadım. Doktorum telefonla çocuklarımı aradı ve ben ameliyatta iken çocuklarım sesimi duydu. Ailemizdeki 3 kız kardeşin hepsi şah damarı hastası oldu. Ben ve ablam inme geçirdi. Küçük kız kardeşim de inme atakları ile hastaneye yetişti ve onu da Prof. Dr. Yusuf Kalko kurtardı. Şimdi oğlumda da aynı hastalık nüksetti. Beyne giden damarlarımızın tıkandığını söylediler. Bu hastalığın sonuçlarını en ağır biz yaşadık. O yüzden oğlumu hemen önlem alması için yönlendirdim. Çünkü eşimi de iyileşip eve döndükten 15 gün sonra, bir gece aniden kaybettik. O da damar hastalığı kurbanı oldu.”

ÖLÜM RİSKİ İLE HASTANEYE KALDIRILDI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Diyabetik ayak tedavisi sırasında da mide kanaması geçiren Öztopaloğlu önce genel cerrahi tarafından midesinden ameliyat edildi ardından da inme tedavisi için kullanılan bir yöntem ile ameliyat edilerek kesilmesi planlanan tüm bacağı kurtarıldı ve sadece 4 ayak parmağını kaybetti.

Zor günler geçirdikten sonra sağlığına kavuşan Fuat Öztopaloglu yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Şekere bağlı ayağımda yaralar çıktı. Tedavisi icin Sakarya'yada hastanelere gittim ama hastalık ilerleme gösterdi onun üzerine Yusuf Kalko hocayı bulduk, buraya geldik. Mide kanaması da geçirdim ve 20-25 gün kan takviyesi oldu 50 üniteye yakın. Mide ameliyatı olduktan sonra tedaviye devam ettim. Sakarya olsam dizimden kesilecek olan ayağım, burada 4 parmakla kurtuldu. '

2 SAAT ÖNCE AMELİYAT OLDU ETKİNLİĞE GELDİ

Kulüp üyeleri de “Sigaradan uzak durun. Doktor kontrolünü ihmal etmeyin. Hareket edin, yürüyün, dans edin. Moral en büyük yaşam kaynağı” mesajını verdiler. Etkinliğe ayrıca henüz 2 saat önce ameliyatı gerçekleşmiş olan hasta Ahmet Sarıkaya – 60 ) da katıldı. Prof. Dr. Yusuf Kalko tarafından ameliyat edilen hasta, yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

'ŞAH DAMARI ULTRASONU ÇOK ÖNEMLİ'

En büyük önceliklerinin bu hastalığı önlemek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yusuf Kalko, sağlıkta erişimin de çok kolaylaştığını belirtti ve 'Özellikle check-up programlarına basit bir şah damarı ultrasonu ilave etmek çok önemli. Çünkü nüfusumuz yaşlanıyor. İnme kader değil, özellikle yaşlı insanlarda 60 yaş üzerindeki hastalarda görülüyor ancak 40li yaşlardaki insanlarda da görülüyor' dedi.

İNMENİN 5 BELİRTİSİNE DİKKAT

İnmenin beş önemli belirtisi olduğunu belirten Prof. Dr. Kalko, bu belirtileri şöyle açıkladı:

'Geçici görme kaybı, geçici şuur kaybı, geçici konuşma bozukluğu, kolda, bacakta uyuşma ve konuşma güçlüğü olan insanlar bunları önemsesin. Özellikle ailesinde inme geçiren, yüksek tansiyonu olan, şeker hastalığı olan, sigara içen insanların mutlaka bunu önemsemelerini tavsiye ediyoruz.'

Ülkemizde inme merkezleri olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Kalko, bu merkezlerin 6 saate kadar başvurduğunuzda size müdahale ettiğini sonrasında rehabilitasyon sürecinin başladığını belirtti ve şunları belirtti:

'Biz burada inme cerrahi merkezini devreye sokuyoruz. 10 – 15 güne kadar ileri tetkiklerde beyinde canlı doku olduğunu keşfettiğimiz insanlarda şah damarı tam tıkalı bile olsa, bu şah damarlarını açma imkanımız olabilir ve bu insanların ivmelerini bir katkımız olabilir. Yaklaşık 500 vakalik bir serimiz var. Tekniğin en büyük avantajı lokal anestezi ile hastayla konuşa konuşa ameliyat ettikten 25-30 dakika sonra hastayı yürütebiliyoruz. Biraz önce de hasta buraya kadar geldi, gördük. Bence bu önemli.'

DHA