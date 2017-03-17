70 yaşında, Suriyeli dilenci kızı tacizden gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sokakta dilenen Suriyeli 14 yaşındaki E.Z.C. adlı kıza 10 lira karşılığında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 70 yaşındaki İbrahim A. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün merkez İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli mülteci E.Z.C. adlı kız çocuğu, bir apartmanın girişinde dilenirken yanına İbrahim A. geldi. İddiaya göre, İbrahim A., iyi Türkçe konuşamayan Suriyeli kızın 10 lira karşılığında göğüslerini ellemeye başladı. Bu sırada apartmana gelen vatandaşlar olayı görüp İbrahim A.'yı yakalayarak polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, İbrahim A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli polise 10 lira karşılığında anlaştıklarını ancak yakalanınca parayı veremediğini söyledi.

Polisteki işlemleri tamamlanan İbrahim A., bugün 'küçük yaşta kız çocuğuna cinsel taciz' suçundan adliyeye sevk edildi.

DHA